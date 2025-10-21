Зустріч Рубіо і Лаврова відклали, зустріч Трампа і путіна – під питанням

Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, яка мала відбутися цього тижня, відклали з невідомих причин. Це ставить під питання проведення зустрічі президента США Дональда Трампа і глави Кремля володимира путіна.



Про це пише



За словами співрозмовника видання з Білого дому, що очікувану зустріч Рубіо та Лаврова цього тижня відклали щонайменше на деякий час.



Раніше можливою датою їх зустрічі називали 23 жовтня. Держсекретар США і російський міністр мали готувати нову особисту зустріч Трампа і Путіна у Будапешті.



Конкретних причин відкладання зустрічі не називають. Але один зі співрозмовників видання, який говорив на умовах анонімності, сказав, що це пов'язано із надто різними баченнями Рубіо і Лаврова щодо завершення російсько-української війни.



За словами одного з джерел, стання розмова Рубіо і Лаврова засвідчила, що росіяни особливо не змінили свої максималістські вимоги. Через це Рубіо навряд чи буде рекомендувати рухати далі плани із зустріччю Трампа й Путіна. Співрозмовники видання вважають, що, ймовірно, держсекретар США знову говоритиме з Лавровим цього тижня.



16 жовтня президент США Дональд Трамп вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Володимиром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни.



Дзвінок стався перед приїздом до Вашингтона президента України Володимира Зеленського на переговори з Трампом, у яких однією з ключових тем було можливе надання Україні ракет Tomahawk.



За даними ЗМІ, під час зустрічі з українським лідером Трамп схиляв його погодитися на вимоги Путіна, а також розмірковував про надання гарантій безпеки як Києву, так і РФ, що збентежило українську делегацію.



Водночас Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину.

