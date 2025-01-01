У Луцьку триває демонтаж секції будинку на Озерецькій, зруйнованого після атаки РФ
Сьогодні, 10:05
У Луцьку тривають роботи з демонтажу другої секції дев’ятиповерхівки на вулиці Озерецькій, 12 яка зазнала руйнувань під час обстрілу міста російськими військами 6 червня.
Демонтаж розпочали 1 жовтня, розповів Суспільному виконроб підрядної організації Юрій Мисюк. На ці роботи з міського бюджету виділили понад 9 з половиною мільйонів гривень, каже керівник міського управління капітального будівництва Василь Ліщук.
З його слів, підрядник працює і роботи виконує згідно з графіком. До кінця року планують завершити. Другу секцію розбирають до межі фундаменту. Далі його обстежуватимуть та прийматимуть рішення, що робити далі. Всі люди, які втратили житло, отримують компенсацію у межах 14 тисяч гривень в місяць за оренду квартир.
Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня
У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Руйнування цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.
Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Демонтаж розпочали 1 жовтня, розповів Суспільному виконроб підрядної організації Юрій Мисюк. На ці роботи з міського бюджету виділили понад 9 з половиною мільйонів гривень, каже керівник міського управління капітального будівництва Василь Ліщук.
З його слів, підрядник працює і роботи виконує згідно з графіком. До кінця року планують завершити. Другу секцію розбирають до межі фундаменту. Далі його обстежуватимуть та прийматимуть рішення, що робити далі. Всі люди, які втратили житло, отримують компенсацію у межах 14 тисяч гривень в місяць за оренду квартир.
Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня
У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Руйнування цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.
Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Коли розпочнуться канікули у луцьких школах
Сьогодні, 10:34
Агент рф готував серію терактів на Одещині
Сьогодні, 10:14
У Луцьку триває демонтаж секції будинку на Озерецькій, зруйнованого після атаки РФ
Сьогодні, 10:05
Сповістили про загибель Героя Олексія Лесніка із Волині
Сьогодні, 09:20