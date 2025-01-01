У Луцьку триває демонтаж секції будинку на Озерецькій, зруйнованого після атаки РФ





Демонтаж розпочали 1 жовтня, розповів Юрій Мисюк. На ці роботи з міського бюджету виділили понад 9 з половиною мільйонів гривень, каже керівник міського управління капітального будівництва Василь Ліщук.



З його слів, підрядник працює і роботи виконує згідно з графіком. До кінця року планують завершити. Другу секцію розбирають до межі фундаменту. Далі його обстежуватимуть та прийматимуть рішення, що робити далі. Всі люди, які втратили житло, отримують компенсацію у межах 14 тисяч гривень в місяць за оренду квартир.



Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня



У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Руйнування цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.



Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.



