Сповістили про загибель Героя Олексія Лесніка із Волині
Сьогодні, 09:20
Обірвалося життя військовослужбовця Олексія Лесніка із села Нуйно на Волині.
Про це у фейсбуці повідомила Сошичненська громада.
«Сьогодні ми схиляємо голови у скорботі за доброю, щирою людиною, відданим сином України, вірним другом і побратимом — Лесніком Олексієм Павловичем із села Нуйно, 01.09.1988 року народження», - зазначили у сільраді.
Молоде серце Олексія зупинилося 20 жовтня 2025 року.
Коли у 2014 році ворог прийшов на нашу землю, Олексій без вагань став на захист рідної країни. Служив у мотострілецькій бригаді, виконував бойові завдання в зоні проведення АТО. Мужність, відвага та побратерська підтримка були невід’ємними рисами його характеру.
«У мирному житті захисник був життєрадісним, доброзичливим і щирим. Любив життя, умів цінувати прості речі, завжди підтримував друзів і допомагав тим, хто потребував. Його усмішка та добре серце залишили глибокий слід у серцях усіх, хто його знав. Вічна пам’ять і честь Герою!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Сошичненська громада.
«Сьогодні ми схиляємо голови у скорботі за доброю, щирою людиною, відданим сином України, вірним другом і побратимом — Лесніком Олексієм Павловичем із села Нуйно, 01.09.1988 року народження», - зазначили у сільраді.
Молоде серце Олексія зупинилося 20 жовтня 2025 року.
Коли у 2014 році ворог прийшов на нашу землю, Олексій без вагань став на захист рідної країни. Служив у мотострілецькій бригаді, виконував бойові завдання в зоні проведення АТО. Мужність, відвага та побратерська підтримка були невід’ємними рисами його характеру.
«У мирному житті захисник був життєрадісним, доброзичливим і щирим. Любив життя, умів цінувати прості речі, завжди підтримував друзів і допомагав тим, хто потребував. Його усмішка та добре серце залишили глибокий слід у серцях усіх, хто його знав. Вічна пам’ять і честь Герою!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сповістили про загибель Героя Олексія Лесніка із Волині
Сьогодні, 09:20
Чернігів знеструмлений внаслідок російської атаки
Сьогодні, 09:15
Подружжя на Волині створило «бандерівський сир»
Сьогодні, 09:05