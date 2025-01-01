Сповістили про загибель Героя Олексія Лесніка із Волині

Обірвалося життя військовослужбовця Олексія Лесніка із села Нуйно на Волині.

Про це у фейсбуці повідомила Сошичненська громада.

«Сьогодні ми схиляємо голови у скорботі за доброю, щирою людиною, відданим сином України, вірним другом і побратимом — Лесніком Олексієм Павловичем із села Нуйно, 01.09.1988 року народження», - зазначили у сільраді.

Молоде серце Олексія зупинилося 20 жовтня 2025 року.

Коли у 2014 році ворог прийшов на нашу землю, Олексій без вагань став на захист рідної країни. Служив у мотострілецькій бригаді, виконував бойові завдання в зоні проведення АТО. Мужність, відвага та побратерська підтримка були невід’ємними рисами його характеру.

«У мирному житті захисник був життєрадісним, доброзичливим і щирим. Любив життя, умів цінувати прості речі, завжди підтримував друзів і допомагав тим, хто потребував. Його усмішка та добре серце залишили глибокий слід у серцях усіх, хто його знав. Вічна пам’ять і честь Герою!» - йдеться у повідомленні.

