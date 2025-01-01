Чернігів знеструмлений внаслідок російської атаки
Сьогодні, 09:15
Чернігів і північні громади області знеструмлені внаслідок масованої російської атаки. Ворог вдарив “шахедами” по об’єкту теплопостачання і енергооб’єкту в двох громадах Чернігівського району.
Про це повідомив голова ОВА Вячеслав Чаус.
Загалом росіяни за добу застосували проти області 51 засіб ураження, зокрема дві балістичні ракети.
“Критична інфраструктура переведена на генератори. Частково розгорнуті пункти незламності. У випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання – такі пункти будуть розгортатись додатково”, – повідомив він.
Уночі 21 жовтня Росія атакувала Україну і дронами, і ракетами. Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі над Чернігівською областю.
