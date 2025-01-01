Чернігів знеструмлений внаслідок російської атаки

Чернігів і північні громади області знеструмлені внаслідок масованої російської атаки. Ворог вдарив “шахедами” по об’єкту теплопостачання і енергооб’єкту в двох громадах Чернігівського району.Про це повідомив голова ОВАЗагалом росіяни за добу застосували проти області 51 засіб ураження, зокрема дві балістичні ракети.“Критична інфраструктура переведена на генератори. Частково розгорнуті пункти незламності. У випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання – такі пункти будуть розгортатись додатково”, – повідомив він.Уночі 21 жовтня Росія атакувала Україну і дронами, і ракетами. Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі над Чернігівською областю.