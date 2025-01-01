Дешевше за айфон: оригінальну «Волинянку» продають за безцінь

Дешевше за айфон: оригінальну «Волинянку» продають за безцінь
У Мережі продають оригінальну тентовану «Волинянку» 1990 року випуску.

Оголошення розмістив продавець із Хмельницької області, передає "Конкурент".

Зі слів продавця, автомобіль серії ЛуАЗ 969М в оригінальному стані, на ходу, не гнилий.

Пробіг 40 тисяч кілометрів.

«Двигун рідний. Повний привід працює. Понижена працює», – йдеться в повідомленні.

За автомобіль просять 800 доларів ((34 000 грн).

