Дешевше за айфон: оригінальну «Волинянку» продають за безцінь
Сьогодні, 08:20
У Мережі продають оригінальну тентовану «Волинянку» 1990 року випуску.
Оголошення розмістив продавець із Хмельницької області, передає "Конкурент".
Зі слів продавця, автомобіль серії ЛуАЗ 969М в оригінальному стані, на ходу, не гнилий.
Пробіг 40 тисяч кілометрів.
«Двигун рідний. Повний привід працює. Понижена працює», – йдеться в повідомленні.
За автомобіль просять 800 доларів ((34 000 грн).
