Ціни на овочі в Україні б’ють рекорди: що і скільки коштує зараз
Сьогодні, 05:17
Протягом останнього тижня в Україні відбулися значні цінові коливання на оптовому ринку овочів і фруктів.
Про це пише EastFruit.
Що подорожчало найбільше
Огірки та помідори суттєво додали у вартості. Ціни на огірки зросли з 40–75 грн/кг до 75–105 грн/кг, а томати подорожчали з 20–50 грн/кг до 28–80 грн/кг.
Кабачки різко злетіли в ціні, звузивши діапазон: якщо раніше їх продавали по 20–45 грн/кг, то тепер — по 45–50 грн/кг.
Картопля показала невелике зростання, додавши гривню до кілограма: з 10–12 грн/кг до 11–13 грн/кг.
Перець також зріс у ціні: солодкий — з 55–70 грн/кг до 60–80 грн/кг, а «Білозерка» — з 25–38 грн/кг до 35–45 грн/кг.
Білокачанна капуста подорожчала на три гривні, досягнувши 9–12 грн/кг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише EastFruit.
Що подорожчало найбільше
Огірки та помідори суттєво додали у вартості. Ціни на огірки зросли з 40–75 грн/кг до 75–105 грн/кг, а томати подорожчали з 20–50 грн/кг до 28–80 грн/кг.
Кабачки різко злетіли в ціні, звузивши діапазон: якщо раніше їх продавали по 20–45 грн/кг, то тепер — по 45–50 грн/кг.
Картопля показала невелике зростання, додавши гривню до кілограма: з 10–12 грн/кг до 11–13 грн/кг.
Перець також зріс у ціні: солодкий — з 55–70 грн/кг до 60–80 грн/кг, а «Білозерка» — з 25–38 грн/кг до 35–45 грн/кг.
Білокачанна капуста подорожчала на три гривні, досягнувши 9–12 грн/кг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ціни на овочі в Україні б’ють рекорди: що і скільки коштує зараз
Сьогодні, 05:17
21 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00