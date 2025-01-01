Ціни на овочі в Україні б’ють рекорди: що і скільки коштує зараз





Про це пише



Що подорожчало найбільше



Огірки та помідори суттєво додали у вартості. Ціни на огірки зросли з 40–75 грн/кг до 75–105 грн/кг, а томати подорожчали з 20–50 грн/кг до 28–80 грн/кг.



Кабачки різко злетіли в ціні, звузивши діапазон: якщо раніше їх продавали по 20–45 грн/кг, то тепер — по 45–50 грн/кг.



Картопля показала невелике зростання, додавши гривню до кілограма: з 10–12 грн/кг до 11–13 грн/кг.



Перець також зріс у ціні: солодкий — з 55–70 грн/кг до 60–80 грн/кг, а «Білозерка» — з 25–38 грн/кг до 35–45 грн/кг.



Білокачанна капуста подорожчала на три гривні, досягнувши 9–12 грн/кг.

