Курс валют на 21 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,75 (+2 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,66 (-10 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,46 (-1 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 21 жовтня. Так, порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 2 копійки і становить 41,75 гривні.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 41,75 (+2 коп.)Курс євро1 євро — 48,66 (-10 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,46 (-1 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію