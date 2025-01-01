Курс валют на 21 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:12
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 21 жовтня. Так, порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 2 копійки і становить 41,75 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,75 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,66 (-10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,46 (-1 коп.)
