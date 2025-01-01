Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 21–22 жовтня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20–22 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У вівторок, 21 жовтня, в першій половині дня очікується слабка магнітна буря, яка до кінця дня вщухне. У середу, 22 жовтня, буде нормальна магнітосфера, без відчутних хвилювань і бур.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
