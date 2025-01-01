Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 21–22 жовтня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 21–22 жовтня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20–22 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У вівторок, 21 жовтня, в першій половині дня очікується слабка магнітна буря, яка до кінця дня вщухне. У середу, 22 жовтня, буде нормальна магнітосфера, без відчутних хвилювань і бур.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 21–22 жовтня
Сьогодні, 01:30
21 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Стало відомо, скільки країн будуть учасниками спецтрибуналу для Росії
20 жовтня, 23:19
У Луцьку почали готувати ділянку під будівництво нового ветеранського простору
20 жовтня, 22:46
В «00» зайдем, якщо знайдем: де у Луцьку сходити в туалет
20 жовтня, 22:12
Медіа
відео
1/8