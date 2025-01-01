Стало відомо, скільки країн будуть учасниками спецтрибуналу для Росії

Стало відомо, скільки країн будуть учасниками спецтрибуналу для Росії
Уже щонайменше 25 держав заявили про готовність стати учасниками спеціального трибуналу за злочин агресії проти України.

Як передає РБК-Україна, про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

Вона зазначила, що минулого тижня під час її візиту до Києва було оголошено про виділення 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу за злочин агресії.

"Сьогодні 25 держав-членів зобов'язалися стати учасниками цього трибуналу. Це наближає нас на один крок до введення трибуналу в дію. Звичайно, ми чекаємо на всі кошториси витрат, зокрема від Нідерландів, і тоді ми зможемо рухатися далі", - додала вона.

Каллас наголосила, що режим російського диктатора Володимира Путіна розпочав війну проти України і він має понести за це відповідальність.

Нагадаємо, у Європі триває робота над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, росія, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відомо, скільки країн будуть учасниками спецтрибуналу для Росії
Сьогодні, 23:19
У Луцьку почали готувати ділянку під будівництво нового ветеранського простору
Сьогодні, 22:46
В «00» зайдем, якщо знайдем: де у Луцьку сходити в туалет
Сьогодні, 22:12
У родині директора волинського драмтеатру Сергія Скулинця – поповнення
Сьогодні, 21:45
Люди не встигали перейти: у Луцьку змінять роботу світлофора біля обласної лікарні
Сьогодні, 21:34
Медіа
відео
1/8