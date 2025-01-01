Стало відомо, скільки країн будуть учасниками спецтрибуналу для Росії





Як передає Кая Каллас.



Вона зазначила, що минулого тижня під час її візиту до Києва було оголошено про виділення 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу за злочин агресії.



"Сьогодні 25 держав-членів зобов'язалися стати учасниками цього трибуналу. Це наближає нас на один крок до введення трибуналу в дію. Звичайно, ми чекаємо на всі кошториси витрат, зокрема від Нідерландів, і тоді ми зможемо рухатися далі", - додала вона.



Каллас наголосила, що режим російського диктатора Володимира Путіна розпочав війну проти України і він має понести за це відповідальність.



Нагадаємо, у Європі триває робота над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

