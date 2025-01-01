У Луцьку почали готувати ділянку під будівництво нового ветеранського простору





17 жовтня ТзОВ «Волиньекобуд», яке виграло тендер на виконання робіт, отримало дозвіл на будівництво. У понеділок, 20 жовтня, підрядник почав підготовчі роботи на об’єкті, розповів у коментарі Василь Ліщук.



Що треба зробити:

прибрати чагарники та зарослі на земельній ділянці;



встановити паркан, вимостити територію, підготувати в’їзди на територію для спецтехніки;



потім — заливати фундамент і зводити приміщення.



Загальна площа будівлі — близько 1,5 тис. м².



Вартість робіт — 81, 968 млн грн. Відповідно до договору, їх мають завершити до 20 листопада.



Це буде одноповерхове приміщення каркасного типу . Поки підрядник виконуватиме роботи на ділянці, паралельно виготовлятимуть деталі (каркас), з яких можна буде споруджувати будівлю. Як тільки зроблять фундамент, почнуть «складати» це приміщення, зазначив Василь Ліщук.



Нагадаємо, на нове приміщення 63 млн грн виділила держава, а 30 млн грн співфінансуватиме міський бюджет. Луцьк став одним із кількох обласних центрів, які перемогли у конкурсі від Міністерства у справах ветеранів на будівництво нових хабів.



На початку жовтня на ділянці заклали капсулу під будівництво.



У хабі ветерани та члени їхніх родин зможуть отримувати адміністративні та соціальні послуги, консультації, організовувати тренінги тощо.



Попередньо простір для ветеранів планували облаштувати на вул. Климчука, 7.

