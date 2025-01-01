В «00» зайдем, якщо знайдем: де у Луцьку сходити в туалет
Сьогодні, 22:12
Напевне кожен лучанин хоча б раз опинявся в ситуації, коли перебуває далеко від дому, з’являється потреба скористатись вбиральнею, а можливості немає. Постає питання – що робити?
Виходи з ситуації шукали журналісти сайту «Конкурент».
У місті є два варіанти: скористатись громадською вбиральнею або піти до якогось закладу.
Громадські вбиральні
На запит у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради повідомили, що станом на жовтень 2025 року вбиральні та біотуалети у Луцькій громаді розташовані всього на 8 локаціях.
Громадські вбиральні розташовані за адресами:
центральний парк культури та відпочинок імені Лесі Українки (вул. Глушець, 16а);
пляж у Центральному парку культури та відпочинок імені Лесі Українки;
міське кладовище на вул. Рівненській;
міське кладовище в с. Гаразджа.
Мобільні туалетні кабіни було встановлено на замовлення департаменту ЖКГ на локаціях:
театральний майдан;
фонтан «Каскад» (вул. Глушець);
спортивний майданчик (вул. Глушець);
укриття (вул. Володимирська).
Як бачимо, громадських вбиралень небагато і розташовані вони далеко не у всіх районах міста.
Туалети в громадських закладах
В умовах, коли поряд немає громадської вбиральні, доводиться шукати якийсь заклад поблизу, де є туалет. Проте у цьому випадку виникає ризик, що власники не дозволять туди сходити.
Свідком такої ситуації в одній з луцьких кав’ярень журналісти нещодавно стали.
"До закладу зайшли дівчина з хлопцем. Я звернула на це увагу, коли почула розмову на підвищених тонах. Обернувшись, побачила таку картину: якась жінка – судячи з подальшої розмови, це була працівниця закладу, але без уніформи – в дверях туалетної кімнати перегородила шлях дівчині, коли та вже була одною ногою в ній. Жінка запитала, куди вона йде і, після очевидної відповіді: «В туалет», заявила, що ним у цій кав’ярні можуть користуватись тільки клієнти", - пише сайт.
Дівчина обурилась:
«Це ж громадське місце, чому я не можу скористатись туалетом, що мені робити?».
На що працівниця їй сказала, що вони не попитали дозволу в персоналу.
"Після цієї короткої перепалки дівчина з хлопцем покинули заклад, а я лишилась у роздумах, наскільки для мене прийнятна така політика кав’ярні", - додали у "Конкуренті".
З одного боку, заклад надає певні послуги та продає товари і туалет у цьому приміщенні має бути облаштований відповідно до вимог Державних будівельних норм, але при цьому є лише додатковою опцією для клієнта. Крім того, на обслуговування санвузла необхідні кошти, які заклад недоотримує у випадку, коли основні послуги ігноруються відвідувачами, бо ті користуються тільки безкоштовним походом до вбиральні.
Як повідомляє Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги, власники мають право відмовити у доступі до вбиральні, якщо людина не є клієнтом закладу. Тобто вільний доступ до туалету законом не гарантований.
