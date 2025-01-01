В «00» зайдем, якщо знайдем: де у Луцьку сходити в туалет





Виходи з ситуації шукали журналісти сайту



У місті є два варіанти: скористатись громадською вбиральнею або піти до якогось закладу.



Громадські вбиральні



На запит у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради повідомили, що станом на жовтень 2025 року вбиральні та біотуалети у Луцькій громаді розташовані всього на 8 локаціях.



Громадські вбиральні розташовані за адресами:



центральний парк культури та відпочинок імені Лесі Українки (вул. Глушець, 16а);

пляж у Центральному парку культури та відпочинок імені Лесі Українки;

міське кладовище на вул. Рівненській;

міське кладовище в с. Гаразджа.



Мобільні туалетні кабіни було встановлено на замовлення департаменту ЖКГ на локаціях:



театральний майдан;

фонтан «Каскад» (вул. Глушець);

спортивний майданчик (вул. Глушець);

укриття (вул. Володимирська).



Як бачимо, громадських вбиралень небагато і розташовані вони далеко не у всіх районах міста.



Туалети в громадських закладах



В умовах, коли поряд немає громадської вбиральні, доводиться шукати якийсь заклад поблизу, де є туалет. Проте у цьому випадку виникає ризик, що власники не дозволять туди сходити.



Свідком такої ситуації в одній з луцьких кав’ярень журналісти нещодавно стали.



"До закладу зайшли дівчина з хлопцем. Я звернула на це увагу, коли почула розмову на підвищених тонах. Обернувшись, побачила таку картину: якась жінка – судячи з подальшої розмови, це була працівниця закладу, але без уніформи – в дверях туалетної кімнати перегородила шлях дівчині, коли та вже була одною ногою в ній. Жінка запитала, куди вона йде і, після очевидної відповіді: «В туалет», заявила, що ним у цій кав’ярні можуть користуватись тільки клієнти", - пише сайт.



Дівчина обурилась:



«Це ж громадське місце, чому я не можу скористатись туалетом, що мені робити?».



На що працівниця їй сказала, що вони не попитали дозволу в персоналу.



"Після цієї короткої перепалки дівчина з хлопцем покинули заклад, а я лишилась у роздумах, наскільки для мене прийнятна така політика кав’ярні", - додали у "Конкуренті".



З одного боку, заклад надає певні послуги та продає товари і туалет у цьому приміщенні має бути облаштований відповідно до вимог Державних будівельних норм, але при цьому є лише додатковою опцією для клієнта. Крім того, на обслуговування санвузла необхідні кошти, які заклад недоотримує у випадку, коли основні послуги ігноруються відвідувачами, бо ті користуються тільки безкоштовним походом до вбиральні.



Як повідомляє Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги, власники мають право відмовити у доступі до вбиральні, якщо людина не є клієнтом закладу. Тобто вільний доступ до туалету законом не гарантований.





