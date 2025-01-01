Люди не встигали перейти: у Луцьку змінять роботу світлофора біля обласної лікарні





Про це стало відомо з відео, оприлюдненого головою ГО «Просторовий рух» Павлом Мазилюком, передає



Раніше активіст дослідив цей перехід разом із людьми з інвалідністю і встановив, що 20 секунд недостатньо, щоб безпечно перетнути дорогу на кріслі колісному, на милицях або з іншими порушеннями опорно-рухового апарату.



Після звернення до керівництва КП «Луцьксвітло» директор підприємства Валерій Мазін повідомив, що тривалість зеленого сигналу буде збільшено на 5 секунд. На його думку, цього часу має бути достатньо для безпечного переходу.



Водночас у коментарях під дописом користувачі наголошують, що поблизу медичних закладів зелений сигнал має тривати щонайменше 50–70 секунд, адже людям після операцій або з обмеженою мобільністю перетнути дорогу значно складніше.



Після зміни циклограми проведуть додаткове спостереження, щоб визначити, чи потрібно ще раз коригувати тривалість сигналу.

