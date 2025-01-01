У родині директора волинського драмтеатру Сергія Скулинця – поповнення
Сьогодні, 21:45
У родині директора Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Сергія Скулинця – поповнення.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
Так у сина шоумена Романа і його дружини Віолетти народилася дівчинка.
Дитина з'явилася на світ у Волинському обласному перинатальному центрі.
Інтернет-видання ВолиньPost щиро вітає родину Скуленців із народженням донечки та внучки!
Нехай вона росте здоровою, щасливою, оточеною любов’ю та турботою.
Хай кожен її день буде сповнений посмішок, тепла й Божого благословення!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
Так у сина шоумена Романа і його дружини Віолетти народилася дівчинка.
Дитина з'явилася на світ у Волинському обласному перинатальному центрі.
Інтернет-видання ВолиньPost щиро вітає родину Скуленців із народженням донечки та внучки!
Нехай вона росте здоровою, щасливою, оточеною любов’ю та турботою.
Хай кожен її день буде сповнений посмішок, тепла й Божого благословення!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В «00» зайдем, якщо знайдем: де у Луцьку сходити в туалет
Сьогодні, 22:12
У родині директора волинського драмтеатру Сергія Скулинця – поповнення
Сьогодні, 21:45
На війні загинув Герой з Волині Леонід Бриндзій
Сьогодні, 21:03
Помер Андрій Яценко - Diezel з гурту Green Grey
Сьогодні, 20:48