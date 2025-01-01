У родині директора волинського драмтеатру Сергія Скулинця – поповнення

Сергія Скулинця – поповнення.



Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.



Так у сина шоумена Романа і його дружини Віолетти народилася дівчинка.



Дитина з'явилася на світ у Волинському обласному перинатальному центрі.







Інтернет-видання ВолиньPost щиро вітає родину Скуленців із народженням донечки та внучки!



Нехай вона росте здоровою, щасливою, оточеною любов’ю та турботою.

Хай кожен її день буде сповнений посмішок, тепла й Божого благословення!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У родині директора Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка– поповнення.Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.Так у сина шоумена Романа і його дружини Віолетти народилася дівчинка.Дитина з'явилася на світ у Волинському обласному перинатальному центрі.Нехай вона росте здоровою, щасливою, оточеною любов’ю та турботою.Хай кожен її день буде сповнений посмішок, тепла й Божого благословення!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію