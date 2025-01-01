У родині директора волинського драмтеатру Сергія Скулинця – поповнення

У родині директора волинського драмтеатру Сергія Скулинця – поповнення
У родині директора Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Сергія Скулинця – поповнення.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Так у сина шоумена Романа і його дружини Віолетти народилася дівчинка.

Дитина з'явилася на світ у Волинському обласному перинатальному центрі.



Інтернет-видання ВолиньPost щиро вітає родину Скуленців із народженням донечки та внучки!

Нехай вона росте здоровою, щасливою, оточеною любов’ю та турботою.
Хай кожен її день буде сповнений посмішок, тепла й Божого благословення!

Теги: Скулинець, поповнення в родині
Коментарі 0
