На війні загинув Герой з Волині Леонід Бриндзій

На фронті загинув 48-річний ківерчанин Леонід Бриндзій.

Про це повідомили в Ківерцівській громаді.

Народився Бриндзій Леонід Вікторович 12.12.1976 року. Бриндзій Л.В. був призваний на військову службу по мобілізації 08 жовтня 2024 року та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду гранатометника мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.

Солдат Бриндзій Леонід Вікторович загинув 09.08.2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

