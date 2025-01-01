Помер Андрій Яценко - Diezel з гурту Green Grey





Про це повідомляє



Що відомо про смерть Яценка



Так, на сторінці артиста з'явилося фото зі свічкою. У коментарях фани одразу почали питати, що сталося. І у відповідях юзери пишуть про смерть Яценка.



Згодом змінилося й головне фото. На світлину з Андрієм додали траурну смужку.



Рідні та представники музиканта, як і його друг та колега Мурік (Дмитро Муравицький) з Green Grey новину про смерть Дизеля поки не коментують.



Андрій Яценко - український рок-музикант, гітарист, композитор і лідер гурту Green Grey. Один із засновників колективу, який у 1990-х став культовим для української альтернативної сцени.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На 56-му році життя помер музикант Андрій Яценко з гурту Green Grey. Гітарист був відомий під сценічним ім'ям Diezel.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку на Facebook.Так, на сторінці артиста з'явилося фото зі свічкою. У коментарях фани одразу почали питати, що сталося. І у відповідях юзери пишуть про смерть Яценка.Згодом змінилося й головне фото. На світлину з Андрієм додали траурну смужку.Рідні та представники музиканта, як і його друг та колега Мурік (Дмитро Муравицький) з Green Grey новину про смерть Дизеля поки не коментують.Андрій Яценко - український рок-музикант, гітарист, композитор і лідер гурту Green Grey. Один із засновників колективу, який у 1990-х став культовим для української альтернативної сцени.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію