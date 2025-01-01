Помер Андрій Яценко - Diezel з гурту Green Grey
Сьогодні, 20:48
На 56-му році життя помер музикант Андрій Яценко з гурту Green Grey. Гітарист був відомий під сценічним ім'ям Diezel.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку на Facebook.
Що відомо про смерть Яценка
Так, на сторінці артиста з'явилося фото зі свічкою. У коментарях фани одразу почали питати, що сталося. І у відповідях юзери пишуть про смерть Яценка.
Згодом змінилося й головне фото. На світлину з Андрієм додали траурну смужку.
Рідні та представники музиканта, як і його друг та колега Мурік (Дмитро Муравицький) з Green Grey новину про смерть Дизеля поки не коментують.
Андрій Яценко - український рок-музикант, гітарист, композитор і лідер гурту Green Grey. Один із засновників колективу, який у 1990-х став культовим для української альтернативної сцени.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку на Facebook.
Що відомо про смерть Яценка
Так, на сторінці артиста з'явилося фото зі свічкою. У коментарях фани одразу почали питати, що сталося. І у відповідях юзери пишуть про смерть Яценка.
Згодом змінилося й головне фото. На світлину з Андрієм додали траурну смужку.
Рідні та представники музиканта, як і його друг та колега Мурік (Дмитро Муравицький) з Green Grey новину про смерть Дизеля поки не коментують.
Андрій Яценко - український рок-музикант, гітарист, композитор і лідер гурту Green Grey. Один із засновників колективу, який у 1990-х став культовим для української альтернативної сцени.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Леонід Бриндзій
Сьогодні, 21:03
Помер Андрій Яценко - Diezel з гурту Green Grey
Сьогодні, 20:48
На Волині - нова представниця омбудсмана у Волинській області
Сьогодні, 20:04
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 21 жовтня
Сьогодні, 20:00