Помер Андрій Яценко - Diezel з гурту Green Grey

Помер Андрій Яценко - Diezel з гурту Green Grey
На 56-му році життя помер музикант Андрій Яценко з гурту Green Grey. Гітарист був відомий під сценічним ім'ям Diezel.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку на Facebook.

Що відомо про смерть Яценка

Так, на сторінці артиста з'явилося фото зі свічкою. У коментарях фани одразу почали питати, що сталося. І у відповідях юзери пишуть про смерть Яценка.

Згодом змінилося й головне фото. На світлину з Андрієм додали траурну смужку.

Рідні та представники музиканта, як і його друг та колега Мурік (Дмитро Муравицький) з Green Grey новину про смерть Дизеля поки не коментують.

Андрій Яценко - український рок-музикант, гітарист, композитор і лідер гурту Green Grey. Один із засновників колективу, який у 1990-х став культовим для української альтернативної сцени.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, музикант
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Люди не встигали перейти: у Луцьку змінять роботу світлофора біля обласної лікарні
Сьогодні, 21:34
На війні загинув Герой з Волині Леонід Бриндзій
Сьогодні, 21:03
Помер Андрій Яценко - Diezel з гурту Green Grey
Сьогодні, 20:48
На Волині - нова представниця омбудсмана у Волинській області
Сьогодні, 20:04
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 21 жовтня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8