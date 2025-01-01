Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 21 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 21 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 8-10° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-4°, температура вдень 6-11° тепла.
