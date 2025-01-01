У Луцьку забудовник за зведення багатоповерхівки не сплатив в бюджет громади понад 2 мільйони

У Луцьку забудовник за зведення багатоповерхівки не сплатив в бюджет громади понад 2 мільйони
Луцька окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах держави в особі Луцької міської ради, аби стягнути із замовника будівництва до місцевого бюджету кошти пайової участі, інфляційні втрати та відсотки за борговим зобов'язанням внаслідок несвоєчасної сплати таких коштів на загальну суму 2,2 мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори встановили, що кошти не сплачені забудовником за будівництво багатоквартирного житлового будинку на вулиці Цегельній у Луцьку.

Зауважимо, захищаючи інтереси громади, Луцька окружна прокуратура цьогоріч скерувала до суду 24 позови щодо стягнення із замовників будівництва на території обласного центру Волині та Луцького району понад 29 мільйонів гривень заборгованих до бюджету громади коштів пайової участі в розвитку інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, будівництво, кошти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля луцького вишу з’явилися нові мурали
Сьогодні, 19:02
У Луцьку забудовник за зведення багатоповерхівки не сплатив в бюджет громади понад 2 мільйони
Сьогодні, 18:37
Рада ЄС підтримала повну відмову від російського газу до 2028 року
Сьогодні, 17:03
На Волині судили водія легковика, який врізався в автобус
Сьогодні, 16:35
Яким бачать Старе місто лучани: закликають долучитися до опитування
Сьогодні, 16:00
Медіа
відео
1/8