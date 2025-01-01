У Луцьку забудовник за зведення багатоповерхівки не сплатив в бюджет громади понад 2 мільйони
Сьогодні, 18:37
Луцька окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах держави в особі Луцької міської ради, аби стягнути із замовника будівництва до місцевого бюджету кошти пайової участі, інфляційні втрати та відсотки за борговим зобов'язанням внаслідок несвоєчасної сплати таких коштів на загальну суму 2,2 мільйона гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори встановили, що кошти не сплачені забудовником за будівництво багатоквартирного житлового будинку на вулиці Цегельній у Луцьку.
Зауважимо, захищаючи інтереси громади, Луцька окружна прокуратура цьогоріч скерувала до суду 24 позови щодо стягнення із замовників будівництва на території обласного центру Волині та Луцького району понад 29 мільйонів гривень заборгованих до бюджету громади коштів пайової участі в розвитку інфраструктури.
