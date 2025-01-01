21 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає волинська співачка(на фото).День народження також святкують краєзнавець, публіцист, засновник і ексдиректор Музею історії сільського господарства Волині-скансену, колишній декан історичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українкита журналісткаКрім того, день народження відзначає рестораторВітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.21 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день боротьби з болем. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про біль та підтримці людей, які страждають від нього. Ініціатива була започаткована Міжнародним союзом контролю за болем (International Association for the Study of Pain) 2004 року.Також 21 жовтня Міжнародний день начос. Ця страва складається з кукурудзяних чіпсів, які зазвичай подаються з різними добавками, такими як сир, соуси, гуакамоле та salsa. Історія начос розпочалася 1943 року в Мексиці, коли Ігнасіо "Начо" Аньяда створив цю страву для своїх гостей. Відтоді начос стали символом мексиканської кухні та популярними у багатьох країнах, особливо в США.А ще 21 жовтня День очищення віртуального робочого столу на комп'ютері. Цей день спрямований на підвищення обізнаності користувачів про важливість очищення віртуального робочого столу, щоб покращити продуктивність та безпеку комп'ютера. Цей захід допомагає користувачам зрозуміти, як важливо підтримувати чистоту та організацію віртуального робочого столу, щоб уникнути непотрібних файлів, програм і зайвого навантаження на систему.21 жовтня святкують Всесвітній день йододефіциту. Цей день призначений для підвищення обізнаності про важливість йоду для здоров'я та для попередження йододефіциту. Йод є важливим мікроелементом, необхідним для вироблення тиреоїдних гормонів, які регулюють метаболізм.21 жовтня 1990 року – зареєстрований перший на Волині журнал «Волинь» (засновник і редактор Анатолій Якубюк).