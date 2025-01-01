Який багаторічник можна посадити зараз: пишно і рясно цвістиме від червня до кінця жовтня

Якщо шукаєте багаторічний, який можна посадити зараз, виберіть ехінацею. І вона прикрашатиме ваш сад упродовж кількох місяців влітку та восени. Квітка витримує спеку, посуху, морози й навіть погані ґрунти, а цвіте з червня до жовтня, не втрачаючи своєї привабливості й аромату.Восени ехінацею садити дуже зручно: поки земля ще не промерзла, коренева система встигає прижитися. Навесні вона відразу рушає в зростання, і вже з початку літа тішить міцними стеблами та великими квітками у формі ромашки.Її не треба часто поливати чи підживлювати, ехінацея росте навіть там, де інші квіти в’януть. А ще вона приваблює метеликів і бджіл, створюючи живу, барвисту атмосферу в саду.Час для садіння — жовтень, треба встигнути до перших сильних морозів.Місце: сонячна ділянка або легка напівтінь.Ґрунт: пухкий, дренований, без застою води.Садіння: кореневища або саджанці заглиблюють на 5-7 см, присипають ґрунтом і мульчують.Догляд: восени не потребує поливу, навесні можна підживити компостом.Цвіте з червня до перших морозів.Добре переносить люті морози до -30°C.Не боїться шкідників і посухи.Має лікувальні властивості — підвищує імунітет.Можна садити на клумбі чи в саду.Квіти довго стоять у вазі.