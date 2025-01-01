Який багаторічник можна посадити зараз: пишно і рясно цвістиме від червня до кінця жовтня

Який багаторічник можна посадити зараз: пишно і рясно цвістиме від червня до кінця жовтня
Якщо шукаєте багаторічний, який можна посадити зараз, виберіть ехінацею. І вона прикрашатиме ваш сад упродовж кількох місяців влітку та восени. Квітка витримує спеку, посуху, морози й навіть погані ґрунти, а цвіте з червня до жовтня, не втрачаючи своєї привабливості й аромату.

Чому ехінацея ідеальна для осіннього садіння

Восени ехінацею садити дуже зручно: поки земля ще не промерзла, коренева система встигає прижитися. Навесні вона відразу рушає в зростання, і вже з початку літа тішить міцними стеблами та великими квітками у формі ромашки.

Її не треба часто поливати чи підживлювати, ехінацея росте навіть там, де інші квіти в’януть. А ще вона приваблює метеликів і бджіл, створюючи живу, барвисту атмосферу в саду.

Як правильно садити ехінацею восени

Час для садіння — жовтень, треба встигнути до перших сильних морозів.

Місце: сонячна ділянка або легка напівтінь.

Ґрунт: пухкий, дренований, без застою води.

Садіння: кореневища або саджанці заглиблюють на 5-7 см, присипають ґрунтом і мульчують.

Догляд: восени не потребує поливу, навесні можна підживити компостом.

Які переваги ехінацеї

Цвіте з червня до перших морозів.

Добре переносить люті морози до -30°C.

Не боїться шкідників і посухи.

Має лікувальні властивості — підвищує імунітет.

Можна садити на клумбі чи в саду.

Квіти довго стоять у вазі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: квіти, осінь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Який багаторічник можна посадити зараз: пишно і рясно цвістиме від червня до кінця жовтня
Сьогодні, 07:18
Ціни на овочі в Україні б’ють рекорди: що і скільки коштує зараз
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 21 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:12
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 21–22 жовтня
Сьогодні, 01:30
21 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа
відео
1/8