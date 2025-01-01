24 жовтня на Волині: гоортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Цього дня день народження святкує директор луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького Олександр Мишковець (на фото).
Також день народження сьогодні відзначають екс-депутат Луцької міської ради Катерина Приступа та ексзаступник Ковельського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ігор Прокопів.
Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Іраклій, Миколай, Іван, Олексій, Георгій, Афанасій, Петро.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
