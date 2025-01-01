24 жовтня на Волині: гоортаючи календар

Олександр Мишковець (на фото).



Також день народження сьогодні відзначають екс-депутат Луцької міської ради Катерина Приступа та ексзаступник Ковельського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ігор Прокопів.



Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Іраклій, Миколай, Іван, Олексій, Георгій, Афанасій, Петро.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього дня день народження святкує директор луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького(на фото).Також день народження сьогодні відзначають екс-депутат Луцької міської радита ексзаступник Ковельського міського голови з питань діяльності виконавчих органівІменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Іраклій, Миколай, Іван, Олексій, Георгій, Афанасій, Петро.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

