У Луцьку водійка авто збила жінку





Як розповіла



Водійка автомобіля Ford допустила наїзд на іншу жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок чого жінка отримала тілесні ушкодження.



Як повідомила Суспільному речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, пішохідка попередньо отримала закриту черепно-мозкову травму, її доставили до одного з медичних закладів Луцька.



На місці події працюють слідчі, усі обставини події з'ясовуються.

