У Луцьку водійка авто збила жінку

У Луцьку на вулиці Конякіна в обідню пору трапилась аварія, в якій травмувалась жінка. Її госпіталізували.

Як розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич, аварія трапилась орієнтовно о 14:00.

Водійка автомобіля Ford допустила наїзд на іншу жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок чого жінка отримала тілесні ушкодження.

Як повідомила Суспільному речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, пішохідка попередньо отримала закриту черепно-мозкову травму, її доставили до одного з медичних закладів Луцька.

На місці події працюють слідчі, усі обставини події з'ясовуються.

Подивіться на цих "водійок" з тротуару: вони за кермом розмовляють по телефону про товстий і довгостоячий хрен. Тому й душать людей навіть на переходах.
