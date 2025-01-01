Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Віктором Бондаруком

Віктором Бондаруком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У п’ятницю, 24 жовтня, об 11 годині у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі відбудеться відспівування військовослужбовця, який загинув 14 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.



Поховають Героя на кладовищі у селі Жидичин.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 жовтня відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У п’ятницю, 24 жовтня, об 11 годині у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі відбудеться відспівування військовослужбовця, який загинув 14 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.Поховають Героя на кладовищі у селі Жидичин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію