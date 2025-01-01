Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Віктором Бондаруком
Сьогодні, 14:34
24 жовтня відбудеться прощання з Героєм Віктором Бондаруком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У п’ятницю, 24 жовтня, об 11 годині у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі відбудеться відспівування військовослужбовця, який загинув 14 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.
Поховають Героя на кладовищі у селі Жидичин.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
