Збитки понад 4 мільйони: ексдиректору торфозаводу на Волині повідомили підозру у зловживанні становищем

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури колишньому директору Маневицького торфозаводу Філіалу ДП «Волиньторф» повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, незаконному заволодінні ґрунтовим покривом земель та у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 239-1, ч. 2 ст. 240 КК України).Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Встановлено, що посадовець, достовірно знаючи, що 252 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 57 га на території Гута-Боровенської сільської ради Камінь-Каширського району перебувають у користуванні ДП «Волиньторф» на підставі договорів оренди, без розроблення відповідної документації та за відсутності передбаченого законом дозволу, надав вказівки підлеглим працівникам за допомогою спецтехніки зняти ґрунтовий покрив земель на орендованих земельних ділянках.У подальшому ґрунт був вивезений для переробки на територію торфозаводу.Вказаними діями директора заподіяно матеріальну шкоду на суму понад 1,6 мільйона гривень.Окрім того, посадовець без отримання спеціального дозволу на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, інших необхідних документів та дозволів організував незаконний видобуток близько 70 000 м³ торфу на орендованих земельних ділянках, спричинивши шкоду державі на понад 2,5 мільйона гривень.Досудове розслідування та оперативний супровід: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області.