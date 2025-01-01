Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 29 жовтня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 29 жовтня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В «Аврорі» почали продавати шоколад з хрусткими личинками
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 жовтня
Сьогодні, 20:00
Збитки понад 4 мільйони: ексдиректору торфозаводу на Волині повідомили підозру у зловживанні становищем
Сьогодні, 19:08
На Волині директор благодійного фонду зі своїм спільником за 7 тисяч доларів переправляли чоловіків до Білорусі
Сьогодні, 18:02