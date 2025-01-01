Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 29 жовтня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла.

