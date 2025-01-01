В «Аврорі» почали продавати шоколад з хрусткими личинками





Про це розповіли в інстаграмі Milk Bar, передає



Знайти «Жуколад», до якого «ви не були готові», поки що можна в «Аврорах» Києва та Львова.



«Батончик, до якого ви не були готові...але @milkbarkyiv, @avrora.multimarket та @china.hi це не зупинило!



Разом ми створили «Жуколад» – шоколадний батончик зі справжніми, їстівними, хрусткими... личинками!



Навіщо? Бо часом одне «фу, клас», краще за тисячу «ок». Бо ми віримо, що вау-продукт має не лише тішити, а й трохи збивати з пантелику. Словом, це наш спосіб сказати: світ змінився. І десерти в ньому теж», – йдеться у дописі.





Думки під дописом розділились: одні коментатори зізналися, що їх мало не знудило від одного лише вигляду, інші кажуть, що це гарна ідея, особливо напередодні Геловіну.

