В «Аврорі» почали продавати шоколад з хрусткими личинками
Сьогодні, 20:38
В магазинах «Аврора» почали продавати шоколадні батончики з цікавим інгредієнтом – хрусткими личинками.
Про це розповіли в інстаграмі Milk Bar, передає "Конкурент".
Знайти «Жуколад», до якого «ви не були готові», поки що можна в «Аврорах» Києва та Львова.
«Батончик, до якого ви не були готові...але @milkbarkyiv, @avrora.multimarket та @china.hi це не зупинило!
Разом ми створили «Жуколад» – шоколадний батончик зі справжніми, їстівними, хрусткими... личинками!
Навіщо? Бо часом одне «фу, клас», краще за тисячу «ок». Бо ми віримо, що вау-продукт має не лише тішити, а й трохи збивати з пантелику. Словом, це наш спосіб сказати: світ змінився. І десерти в ньому теж», – йдеться у дописі.
Думки під дописом розділились: одні коментатори зізналися, що їх мало не знудило від одного лише вигляду, інші кажуть, що це гарна ідея, особливо напередодні Геловіну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіли в інстаграмі Milk Bar, передає "Конкурент".
Знайти «Жуколад», до якого «ви не були готові», поки що можна в «Аврорах» Києва та Львова.
«Батончик, до якого ви не були готові...але @milkbarkyiv, @avrora.multimarket та @china.hi це не зупинило!
Разом ми створили «Жуколад» – шоколадний батончик зі справжніми, їстівними, хрусткими... личинками!
Навіщо? Бо часом одне «фу, клас», краще за тисячу «ок». Бо ми віримо, що вау-продукт має не лише тішити, а й трохи збивати з пантелику. Словом, це наш спосіб сказати: світ змінився. І десерти в ньому теж», – йдеться у дописі.
Думки під дописом розділились: одні коментатори зізналися, що їх мало не знудило від одного лише вигляду, інші кажуть, що це гарна ідея, особливо напередодні Геловіну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В «Аврорі» почали продавати шоколад з хрусткими личинками
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 жовтня
Сьогодні, 20:00
Збитки понад 4 мільйони: ексдиректору торфозаводу на Волині повідомили підозру у зловживанні становищем
Сьогодні, 19:08
На Волині директор благодійного фонду зі своїм спільником за 7 тисяч доларів переправляли чоловіків до Білорусі
Сьогодні, 18:02