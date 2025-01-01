У Луцьку почали зносити стіни секції багатоповерхівки, пошкодженої під час російської атаки





Роботи стартували у понеділок, 27 жовтня, розповів виконроб ПП «Форест Україна» Юрій Мисюк, передає



З його слів, повний демонтаж 9-поверхівки займе 5—7 днів. Згодом будуть вивозити будівельне сміття, яке потім мають подрібнити на щебінь, що займе більше часу, аніж безпосередній демонтаж. Пізніше цей матеріал використовуватимуть, щоб підсипати ями на дорогах.



Знесуть 1—9 поверхи будинку, підвал залишать.



Нагадаємо, демонтаж дев’ятиповерхівки розпочали 6 жовтня. Спершу там вибили всі віконні рами та винесли речі й меблі з квартир.



Будинок на вул. Озерецькій, 12 має 2 під’їзди. Поки що розбиратимуть одну секцію будинку, яка найбільше була зруйнована. Роботи планують завершити до кінця року. На це з бюджету громади виділили 9, 595 млн грн.



Згодом обстежать другий під’їзд багатоповерхівки, аби визначити, чи придатний він для експлуатації.



Ворожа атака сталася у ніч на 6 червня. Найбільше постраждав 9-поверховий будинок на вул. Озерецькій, 12. Під час розбору завалів знайшли тіла двох людей.

