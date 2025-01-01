У Луцьку на людину напала зграя собак





Про це йде мова у дописі в групі "Теревені про Луцьк", - інформує



Автор скаржиться, що ця зграя собак вже давно тероризує місцевих мешканців. А також нарікає на відсутність вакцин проти сказу.



"Одна з собак під час нападу вкусила дитину за ногу. Знаєте, що найстрашніше – у нашому місті немає вакцини проти сказу.



Тільки є в обласній дитячій клінічній лікарні, але нам відмовили у вакцині,так як пару днів тому дитині виповнилося 18 років. Що робити? Де взяти вакцину??? Її навіть,щоб купити не має...



Зі слів людей, які живуть на вулиці Січовій, цей випадок не перший. Знаємо, що сьогодні ще одну дитину теж вкусила собака з тієї зграї.



По тій вулиці щодня ходять студенти в коледж, діти в садок і у 18 школу.



Собаки агресивні, бігають зграями — це небезпека для всіх.



Прошу відповідні органи вжити заходів щодо контролю над цими бездомними тваринами та забезпечити місто вакцинами проти сказу", - зазначається у дописі.

