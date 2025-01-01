На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Овадюк
Сьогодні, 21:15
На фронті загинув житель селища Торчин Овадюк Володимир Володимирович, 1979 року народження.
Про це повідомили на сторінці Торчинської селищної ради.
Володимир був призваний на військову службу 16 вересня 2024 року.
Під час виконання бойового завдання 29 травня 2025 року, внаслідок атаки дроном, воїн загинув.
Дату та час прощання повідомлять згодом.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
