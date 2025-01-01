Чому у Луцьку закрився паб «Борис Джонсон»
Сьогодні, 10:20
Луцький паб «Борис Джонсон», який у 2022 році відкрили переселенці з Донеччини, припинив роботу через порушення.
Про причини закриття на подкасті Юрія Ричука “Вечірній Луцьк” говорив ресторанний менеджер Сергій Капацина.
Нагадаємо, паб “Борис Джонсон” відкрився у Луцьку восени 2022 року.
За словами Сергія Капацини, головна проблема пабу — відхід від законних правил роботи закладів та спроби працювати «в тіні».
Капацина каже, що паб часто працював під час комендантської години.
“Каюсь - сам там бував після 12-ти” - каже Сергій Капацина.
Другим порушенням була нелегальна реалізація алкоголю. «Я не знаю, чого в 21-му столітті треба продавати алкоголь мимо каси», — каже ресторатор. Він пояснює, що економія на акцизі виглядає абсурдно, адже «акциз 5%. Продав ти на 100 тисяч гривень алкоголю — заплати 5 тисяч».
Проблеми були й усередині команди. За словами Капацини, у пабі існував «бізнес у бізнесі», коли персонал підміняв “пабівський” алкоголь власним.
Капацина називає «Борис Джонсон» типовим прикладом того, як «гастролери» з великих міст недооцінили реалії луцького ринку й не зуміли адаптуватися до місцевих правил.
Нагадаємо, що вже з 7 листопада у Луцьку запрацював ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro.
