Чому у Луцьку закрився паб «Борис Джонсон»





Про причини закриття на подкасті Юрія Ричука “Вечірній Луцьк” говорив ресторанний менеджер Сергій Капацина.



Нагадаємо,



За словами Сергія Капацини, головна проблема пабу — відхід від законних правил роботи закладів та спроби працювати «в тіні».



Капацина каже, що паб часто працював під час комендантської години.



“Каюсь - сам там бував після 12-ти” - каже Сергій Капацина.



Другим порушенням була нелегальна реалізація алкоголю. «Я не знаю, чого в 21-му столітті треба продавати алкоголь мимо каси», — каже ресторатор. Він пояснює, що економія на акцизі виглядає абсурдно, адже «акциз 5%. Продав ти на 100 тисяч гривень алкоголю — заплати 5 тисяч».



Проблеми були й усередині команди. За словами Капацини, у пабі існував «бізнес у бізнесі», коли персонал підміняв “пабівський” алкоголь власним.



Капацина називає «Борис Джонсон» типовим прикладом того, як «гастролери» з великих міст недооцінили реалії луцького ринку й не зуміли адаптуватися до місцевих правил.



Нагадаємо, що вже з 7 листопада у Луцьку запрацював



ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ ПОДКАСТ З СЕРГІЄМ КАПАЦИНОЮ:







