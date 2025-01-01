Чому у Луцьку закрився паб «Борис Джонсон»

Чому у Луцьку закрився паб «Борис Джонсон»
Луцький паб «Борис Джонсон», який у 2022 році відкрили переселенці з Донеччини, припинив роботу через порушення.

Про причини закриття на подкасті Юрія Ричука “Вечірній Луцьк” говорив ресторанний менеджер Сергій Капацина.

Нагадаємо, паб “Борис Джонсон” відкрився у Луцьку восени 2022 року.

За словами Сергія Капацини, головна проблема пабу — відхід від законних правил роботи закладів та спроби працювати «в тіні».

Капацина каже, що паб часто працював під час комендантської години.

“Каюсь - сам там бував після 12-ти” - каже Сергій Капацина.

Другим порушенням була нелегальна реалізація алкоголю. «Я не знаю, чого в 21-му столітті треба продавати алкоголь мимо каси», — каже ресторатор. Він пояснює, що економія на акцизі виглядає абсурдно, адже «акциз 5%. Продав ти на 100 тисяч гривень алкоголю — заплати 5 тисяч».

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Молодь втікає, луцькі ресторани задихаються від нестачі кадрів

Проблеми були й усередині команди. За словами Капацини, у пабі існував «бізнес у бізнесі», коли персонал підміняв “пабівський” алкоголь власним.

Капацина називає «Борис Джонсон» типовим прикладом того, як «гастролери» з великих міст недооцінили реалії луцького ринку й не зуміли адаптуватися до місцевих правил.

Нагадаємо, що вже з 7 листопада у Луцьку запрацював ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro.

ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ ПОДКАСТ З СЕРГІЄМ КАПАЦИНОЮ:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сергій Капацина, Вечірній Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд покарав працівника ТЦК на Волині, який не зняв на відео процес оповіщення
Сьогодні, 10:50
Агентка рф встановлювала ретранслятори для ракет і дронів. Її затримали
Сьогодні, 10:35
Чому у Луцьку закрився паб «Борис Джонсон»
Сьогодні, 10:20
У громаді на Волині подвоїли «підйомні» для лікарів: як працює експеримент
Сьогодні, 10:02
Постачання почнеться у січні: що відомо про газову домовленість Греції та України
Сьогодні, 09:40
Медіа
відео
1/8