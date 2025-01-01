Молодь втікає, луцькі ресторани задихаються від нестачі кадрів

Сергій Капацина.



Про це він говорив на подкасті Юрія Ричука «Вечірній Луцьк».



Ресторатор розповів, що одразу після появи закону, який дозволив чоловікам 18–22 років виїжджати за кордон, у закладі «



Причини кадрового голоду, каже Капацина, не лише у виїзді за кордон.

«Молодь зараз не може так працювати, як працювали ми - по 13–14 годин… Їм краще зайти в якусь «тємку», або піти в ІТ».



Відсутність кадрів напряму впливає на якість сервісу. «Люди першого враження — офіціанти, баристи — управляють твоїм бізнесом», — каже Капацина.



Але знайти працівників, які готові працювати дисципліновано й довго, стає дедалі важче.



Додатковим фактором тиску він називає зростання податкового навантаження. «З 1 жовтня… людина, яка продає алкогольні вироби, мінімальна зарплата повинна бути 16 тисяч… Для нас це додаткові податки 2500–2600 гривень» — пояснює ресторатор.



За його словами, ринок входить у період трансформації: власникам доводиться адаптуватися, оптимізовувати меню, змінювати графік роботи та стандарти. Але без повернення трудових ресурсів ситуація навряд чи покращиться.



