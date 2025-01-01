Чи відкриється у Луцьку стриптиз-клуб?
Сьогодні, 17:55
Брак кадрів, низька культура нічного відпочинку, складнощі з дозволами та сусідство житлової забудови — це фактори, які заважають відкриттю у Луцьку такого специфічного закладу відпочинку як стриптиз-клуб, вважає ресторанний менеджер Сергій Капацина.
Говорити про це він має підстави, адже свого часу відкривав такий заклад у Севастополі, - розповів Капацина на подкасті Юрія Ричука “Вечірній Луцьк”.
Такий заклад можливий тільки тоді, коли його власники готові будуть працювати чесно:
«Треба просто розуміти, як платяться податки, наскільки воно прозоро і тд… Чи готовий бізнес платити чесно, сплачувати чесно податки, щоб розуміти, що він може працювати відкрито» - каже Капацина.
Ще однією перепоною для відкриття такого закладу ресторатор називає стереотип про те, що стриптиз - це проституція.
ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ ПОДКАСТ З СЕРГІЄМ КАПАЦИНОЮ:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Говорити про це він має підстави, адже свого часу відкривав такий заклад у Севастополі, - розповів Капацина на подкасті Юрія Ричука “Вечірній Луцьк”.
Такий заклад можливий тільки тоді, коли його власники готові будуть працювати чесно:
«Треба просто розуміти, як платяться податки, наскільки воно прозоро і тд… Чи готовий бізнес платити чесно, сплачувати чесно податки, щоб розуміти, що він може працювати відкрито» - каже Капацина.
Ще однією перепоною для відкриття такого закладу ресторатор називає стереотип про те, що стриптиз - це проституція.
ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ ПОДКАСТ З СЕРГІЄМ КАПАЦИНОЮ:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи відкриється у Луцьку стриптиз-клуб?
Сьогодні, 17:55
Скільки коштують яйця на ринках у Луцьку
Сьогодні, 17:09
Назвали найкумедніші назви сіл на Волині
Сьогодні, 16:03
Наступного тижня у Луцьку оголосять переможців Бюджету участі
Сьогодні, 15:16
Скільки коштують нові та вживані генератори на Волині: огляд цін
Сьогодні, 14:18