Чи відкриється у Луцьку стриптиз-клуб?

Брак кадрів, низька культура нічного відпочинку, складнощі з дозволами та сусідство житлової забудови — це фактори, які заважають відкриттю у Луцьку такого специфічного закладу відпочинку як стриптиз-клуб, вважає ресторанний менеджерГоворити про це він має підстави, адже свого часу відкривав такий заклад у Севастополі, - розповів Капацина на подкасті“Вечірній Луцьк”.Такий заклад можливий тільки тоді, коли його власники готові будуть працювати чесно:«Треба просто розуміти, як платяться податки, наскільки воно прозоро і тд… Чи готовий бізнес платити чесно, сплачувати чесно податки, щоб розуміти, що він може працювати відкрито» - каже Капацина.Ще однією перепоною для відкриття такого закладу ресторатор називає стереотип про те, що стриптиз - це проституція.