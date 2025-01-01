Чи відкриється у Луцьку стриптиз-клуб?

Брак кадрів, низька культура нічного відпочинку, складнощі з дозволами та сусідство житлової забудови — це фактори, які заважають відкриттю у Луцьку такого специфічного закладу відпочинку як стриптиз-клуб, вважає ресторанний менеджер Сергій Капацина.

Говорити про це він має підстави, адже свого часу відкривав такий заклад у Севастополі, - розповів Капацина на подкасті Юрія Ричука “Вечірній Луцьк”.

Такий заклад можливий тільки тоді, коли його власники готові будуть працювати чесно:

«Треба просто розуміти, як платяться податки, наскільки воно прозоро і тд… Чи готовий бізнес платити чесно, сплачувати чесно податки, щоб розуміти, що він може працювати відкрито» - каже Капацина.

Ще однією перепоною для відкриття такого закладу ресторатор називає стереотип про те, що стриптиз - це проституція.

Чи відкриється у Луцьку стриптиз-клуб?
Сьогодні, 17:55
