Чи можлива цього року рання зима на Волині: що каже синоптикиня





Таку інформацію повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для



Чи можлива рання зима?



Відповідаючи на запитання стосовно можливості ранньої зими, вона наголосила на культурі споживання метаінформації, зазначивши, що опади у вигляді снігу у Карпатах у жовтні чи листопаді є нормальним явищем.



Але, за її словами, це не означає, що в Україні вже почалася зима.



Він (сніг) може випасти, а тоді буквально за день розтанути, і вже його не буде. Але це фото зі снігом будуть форсити по медіа цілий тиждень і розказувати, що в нас уже зима. Це досить примітивне висвітлення метеорологічних процесів,

– заявила Наталія Птуха.



Загалом важко спрогнозувати, коли саме почнеться зима й чи буде вона ранньою, оскільки прогнози, на які треба орієнтуватися, це 5 – 10 днів і, як наголошує Наталія Птуха, варто щоденно дивитися їхнє оновлення.



"Надалі гадати про якісь місячні, сезонні прогнози, то тут важливо розуміти, що якщо десь хтось щось говорить, то це досить суб'єктивно й може бути з точністю до навпаки", – пояснила експертка.



Чи будуть в України сильні морози?



Раніше вже повідомляли, що найближчим часом в Україні очікувати на сильні сніги не варто. Утім, надалі у листопаді вже можливі зимові процеси. Усе залежить від температурних показників на той момент.



До слова, хоч колись в Україні у листопаді фіксували люті морози й подекуди мінімуми були від 25 до 31 градусу морозу, але цього року таких температур радше за все не буде. Це будуть одиничні випадки.



Зазначимо, в Україні зазвичай бувають припливи арктичного холоду, проте неправильно називати це арктичною зимою, про що пишуть у деяких медіа. Такого поняття для наших територій не існує загалом.







