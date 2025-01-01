На території дитячої залізниці у Луцьку планують відкрити кафе





Про це у коментарі власкору Борис Смаль.



Чиновник повідомив, що наразі студенти ЛНТУ, які навчаються за профільними спеціальностями, готують власні бачення реконструкції дитячої залізниці. До січня комісія визначиться, яку концепцію варто обрати.



"Ми презентували загальне бачення, що має бути на дитячій залізниці ще рік тому. Там має бути навчальний центр, туристичний центр, а також сектор для підприємців. Крім того, будуть встановлені макети вокзалів обласних центрів України. А на станції "Росинка" мають облаштувати кафе, де батьки зможуть разом з дітьми чекати на потяг", - зазначив Борис Смаль.

