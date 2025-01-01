Спецпідрозділ «Артан» отримав партію потужних зарядних станцій від «Української команди»
Сьогодні, 20:29
Волонтери «Української команди» передали бійцям спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки автономні зарядні станції, щоб забезпечити безперебійне живлення їхньої техніки.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.
«Українська команда» передала велику партію зарядних станцій бійцям спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки. Сьогодні вони проводять високоризиковані операції на найгарячіших ділянках фронту та в глибокому тилу ворога», - йдеться у повідомленні «Української команди».
Раніше розвідники підрозділу «Артан» брали участь у боях за Київщину, захищали Бахмут, звільняли Харківщину, а також проводили спецоперації на Чорному морі та в окупованому Криму.
Керівник волонтерського штабу Артур Палатний наголосив на перевагах зарядних станцій у порівнянні з генераторами.
«Автономні зарядні станції, на відміну від генераторів, працюють безшумно. Так само безшумно, як і наші розвідники. Упевнений: ці зарядні станції підвищать ефективність підрозділу та допоможуть краще виконувати поставлені завдання», - сказав Артур Палатний.
Раніше «Українська команда» передавала великі партії зарядних станцій Третьому армійському корпусу, батальйону «Свобода» бригади «Рубіж» НГУ, полку «Ахіллес» Сил безпілотних систем та іншим військовим підрозділам.
