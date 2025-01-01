Як за місяць змінилися ціни продуктів на Волині: огляд вартості

Як за місяць змінилися ціни продуктів на Волині: огляд вартості
У Волинській області у жовтні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 2,2%. З початку року — на 9%.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики області, передає Суспільне.

Найбільше подорожчали овочі. Їх вартість підросла на 24,2%. Яйця на другій сходинці у списку здорожених продуктів — ціни зросли на 18,1%.

Також подорожчали яловичина і телятина, сири (3,5%), сметана, продукти переробки зернових, кисломолочна продукція, свинина, м'ясо птиці, макаронні вироби (1,5%), риба та продукти з риби (1,3%), соняшникова олія (1,1%), рис, хліб (0,8%), масло та безалкогольні напої (0,8%).

Водночас подешевшали фрукти на 4,9%. Упали в ціні цукор (-3,1%), молоко (-0,5%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: продукти, ринок, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як за місяць змінилися ціни продуктів на Волині: огляд вартості
Сьогодні, 20:38
Спецпідрозділ «Артан» отримав партію потужних зарядних станцій від «Української команди»
Сьогодні, 20:29
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 16 листопада
Сьогодні, 20:00
На території дитячої залізниці у Луцьку планують відкрити кафе
Сьогодні, 19:06
Молодь втікає, луцькі ресторани задихаються від нестачі кадрів
Сьогодні, 18:16
Медіа
відео
1/8