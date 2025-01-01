Як за місяць змінилися ціни продуктів на Волині: огляд вартості
Сьогодні, 20:38
У Волинській області у жовтні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 2,2%. З початку року — на 9%.
Про це повідомили в Головному управлінні статистики області, передає Суспільне.
Найбільше подорожчали овочі. Їх вартість підросла на 24,2%. Яйця на другій сходинці у списку здорожених продуктів — ціни зросли на 18,1%.
Також подорожчали яловичина і телятина, сири (3,5%), сметана, продукти переробки зернових, кисломолочна продукція, свинина, м'ясо птиці, макаронні вироби (1,5%), риба та продукти з риби (1,3%), соняшникова олія (1,1%), рис, хліб (0,8%), масло та безалкогольні напої (0,8%).
Водночас подешевшали фрукти на 4,9%. Упали в ціні цукор (-3,1%), молоко (-0,5%).
