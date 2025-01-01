На Волині планують збудувати новий завод





Презентація інвестиційного проєкту відбудеться 14 листопада на міжнародній виставці ReBuild Ukraine у Варшаві, де очікується представлення деталей угоди та графіка реалізації, - передає



Завод стане частиною регіонального кластеру переробки картоплі та забезпечить повний цикл — від вирощування до глибокої переробки. Це дозволить фермерським господарствам Волині продавати не сировину, а готовий продукт із високою доданою вартістю.



Підприємство створить нові робочі місця, збільшить податкові надходження та сприятиме економічному розвитку сільських територій.



Проєкт спирається на багаторічну підготовчу роботу кластеру: оновлення сортів картоплі з високим вмістом крохмалю, створення лабораторії на базі Луцького НТУ, формування сировинної бази та пошук земельної ділянки під майбутній завод.



Технології та виробництво



Завод спеціалізуватиметься на виробництві сухого картопляного пюре (картопляних пластівців) — продукту, затребуваного у харчовій промисловості, виробництві снеків, напівфабрикатів та супів швидкого приготування. Підприємство буде оснащено європейськими технологічними лініями, що дозволить виготовляти продукцію високої якості та конкурувати з великими виробниками.



Очікується, що завод працюватиме на потреби західного регіону України, а також зможе вийти на експортні ринки ЄС та Азії, де існує стабільний попит на картопляні пластівці завдяки тривалому терміну зберігання та зручності транспортування.



Поточні перспективи та подальші плани



Проєкт знаходиться на фінальній стадії підготовки перед стартом будівництва. Після укладення угоди з інвестором буде оголошено чіткий графік зведення заводу та запуску виробництва — попередньо це 1–2 роки.



Паралельно кластер розглядає другий інвестиційний напрям — будівництво лінії переробки картоплі на крохмаль, оцінений у близько 20 млн грн. Реалізація обох проєктів дозволить Волині створити повний комплекс переробних потужностей, включно з виробництвом пюре та крохмалю.



Очікуваний ефект



Значне зростання доходів фермерів завдяки переробці продукції.

Створення нових робочих місць.

Зміцнення продовольчої безпеки через зменшення залежності від імпортних продуктів.

Формування експортного потенціалу регіону.

Зміцнення позицій українських виробників у конкуренції з міжнародними компаніями (Nestlé, Mareven Food та ін.).

