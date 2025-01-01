На Волині відкрили меморіальну дошку в пам'ять про полеглого 53-річного воїна
Сьогодні, 22:12
На фасаді Мар'янівського ліцею, що в Луцькому районі, відкрили меморіальні дошки в пам'ять про загиблого військовослужбовця, випускника цього закладу Олександра Юзву.
Про це повідомили на сайті навчального закладу.
На відкриття зібралися рідні та близькі воїна, представники місцевої влади, духовенство, вчителі, учні, громадськість та мешканці селища. Меморіальну дошку перед відкриттям освятили православні священники. Чин освячення провів настоятель місцевого храму святих апостолів Петра і Павла, ієрей Віталій.
Раніше в навчальному закладі відкрили пам'ятні дошки на честь випускників, захисників Івана Висоцького, Івана Лагановського, Валентина Козоди, Тараса Грицюка, Валентина Ошайка та Якима Киричука.
Під час мітингу пам'яті донька Юлія та сестра Надія відважного захисника України, секретар Мар’янівської селищної ради Володимир Борачок, волонтерка Валентина Маціюк, учасник бойових дій Всеволод Мельничук, директор ліцею Неоніла Чонка згадували Олександра як добру, світлу людину та справжнього патріота.
Присутні вшанували пам'ять військовослужбовця та всіх, хто загинув за Україну, хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки.
Що відомо про полеглого військового Олександра Юзву
Юзва Олександр Васильович до повномасштабного вторгнення РФ в Україну працював за кордоном, куди їздив на заробітки. Потому повернувся в Україну і добровольцем пішов у військо. Як розповідало Суспільне раніше, чоловіка призвали на військову службу по мобілізації: спершу він воював у складі ТрО, а пізніше — у складі 100 ОМБр на передовій.
Життя Олександра Юзви обірвалося 2 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Сергіївка Луганської області. Йому було 53 роки. Його поховали у секторі військових поховань на кладовищі Луцької громади, що в селі Гаразджа.
