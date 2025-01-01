16 листопада на Волині: гортаючи календар

День народження цього дня відзначає журналістка(на фото).Також 16 листопада день народження святкують музикантта директор Луцького зоопаркуЗа православним календарем сьогодні іменини відзначають ті, кого назвали Георгій, Йосип.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.16 листопада відзначається День працівників радіо, телебачення та зв’язку України.Також сьогодні – Міжнародний день терпимості (толерантності). Цей день був оголошений ЮНЕСКО в листопаді 1995 року з нагоди 50-річного ювілею цієї організації і відзначається щорічно 16 листопада.16 листопада 1895 року народилася українська письменниця Галина Орлівна. У 1931 році репресована. Наприкінці 1954 року переїхала на Волинь — у селище Голоби Ковельського району, де й похована на місцевому цвинтарі.