16 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження цього дня відзначає журналістка Ольга Андрієвська (на фото).
Також 16 листопада день народження святкують музикант Дмитро Лазарєв та директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко.
За православним календарем сьогодні іменини відзначають ті, кого назвали Георгій, Йосип.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
16 листопада відзначається День працівників радіо, телебачення та зв’язку України.
Також сьогодні – Міжнародний день терпимості (толерантності). Цей день був оголошений ЮНЕСКО в листопаді 1995 року з нагоди 50-річного ювілею цієї організації і відзначається щорічно 16 листопада.
16 листопада 1895 року народилася українська письменниця Галина Орлівна. У 1931 році репресована. Наприкінці 1954 року переїхала на Волинь — у селище Голоби Ковельського району, де й похована на місцевому цвинтарі.
