Магнітні бурі: прогноз на 16 листопада
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У неділю, 16 листопада, сонячна активність підвищиться до другої половини дня, спричинивши магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень).
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У неділю, 16 листопада, сонячна активність підвищиться до другої половини дня, спричинивши магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень).
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на 16 листопада
Сьогодні, 01:30
16 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Навроцький заявив, що Польща надає допомогу українським біженцям останній рік
15 листопада, 23:19
На Волині відкрили меморіальну дошку в пам'ять про полеглого 53-річного воїна
15 листопада, 22:12
На Волині планують збудувати новий завод
15 листопада, 21:15