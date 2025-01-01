Магнітні бурі: прогноз на 16 листопада

Магнітні бурі: прогноз на 16 листопада
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У неділю, 16 листопада, сонячна активність підвищиться до другої половини дня, спричинивши магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень).

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж — тільки орієнтовні.

