Різдвяний піст: чи можна вживати алкоголь

У суботу, 15 листопада, розпочався Різдвяний піст для вірян. Це період, коли кожен християнин має переосмислити свої звички.Різдвяний піст — не лише утримання від певних продуктів, а насамперед шлях духовного вдосконалення. Його головна мета — навчити людину помірності, стриманості і вдячності. Алкоголь, навіть у помірних кількостях, може впливати на ясність розуму та внутрішній стан, тому Церква закликає вірян утримуватися від усього, що заважає зосередженню на молитві та духовному житті.Хоча алкоголь не належить до продуктів, заборонених суворим приписом, його вживання у піст не є бажаним. Надмірність у будь-якій формі — їжі, напоях чи розвагах — суперечить суті посту.У цей час потрібно обмежити себе в таких продуктах, як м’ясо, яйця, молоко, сир, вершкове масло. У понеділок, середу і п’ятницю заборонено також вживання риби і вина, їжу без масла дозволяється приймати тільки після вечері.В останній тиждень піст підсилюється, і в ці дні навіть в суботу та неділю, не можна їсти рибу. Напередодні Різдва їсти можна тільки після появи на небі першої зірки. Головним символом закінчення посту стає кутя — страва з пшениці, меду, маку та горіхів, якою розговляються у Святвечір.