В Україні почали знижуватися ціни на картоплю





Зазначимо, що минулого тижня виробникам ще вдавалося утримувати відпускні ціни, проте вже на початку поточного тижня стало очевидно, що при цьому рівні цін, реалізувати обсяги, що не підлягають зберіганню, до настання морозів буде вкрай складно. Тому виробники картоплі на середину тижня почали синхронно знижувати відпускні ціни, намагаючись відродити інтерес оптовиків до свого товару.



Так, зараз фермери в основних регіонах виробництва готові відвантажувати якісну картоплю по 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.



У той же час власники якісної картоплі на сьогоднішній день вважають за краще не поспішати з реалізацією наявних обсягів продукції, очікуючи на поліпшення цінової ситуації на ринку. Варто додати, що в умовах, що склалися, ціни на картоплю на ринку України на даний момент вже в середньому на 58% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

