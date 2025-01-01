Окупанти стратили двох українських захисників неподалік Гуляйполя: пізніше цих росіян атакував FPV-дрон





Про це повідомили військово-аналітичний проєкт DeepState та омбудсмен Дмитро Лубінець, пише



Як пояснив проєкт, інфільтрація росіян набуває нових масштабів і перебування за 5 км від переднього краю «ніяк не убезпечує від зустрічі з піхотою противника». «Особливо коли фронт в одному боці, а виродки зайшли зі спини», — додали там.



DeepState стверджує, що вже за 20 хвилин цих окупантів вдалося атакувати FPV-дроном, вони загинули.



Лубінець наголосив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Він уже скерував офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.



Увага! Відео містить чутливі кадри!







