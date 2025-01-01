На Волині горів автомобіль





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Пожежа трапилася сьогодні вранці. Повідомлення на лінію 101 надійшло о 07:49. На місце події спрямували чергову варту 13 державної пожежно-рятувальної частини.



Займання в моторному відсіку транспортного засобу ліквідували оперативно — о 08:05. Імовірно, до пожежі призвела несправність електричної системи автомобіля.



У селищі Маневичі працівники ДСНС врятували від знищення вогнем легковик.

