На Волині горів автомобіль
Сьогодні, 10:37
У селищі Маневичі працівники ДСНС врятували від знищення вогнем легковик.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежа трапилася сьогодні вранці. Повідомлення на лінію 101 надійшло о 07:49. На місце події спрямували чергову варту 13 державної пожежно-рятувальної частини.
Займання в моторному відсіку транспортного засобу ліквідували оперативно — о 08:05. Імовірно, до пожежі призвела несправність електричної системи автомобіля.
Коментарі 0
