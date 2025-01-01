У Луцьку після матчу ветеранів на 55-му році життя помер ексгравець збірної України Андрій Полунін
Сьогодні, 12:10
На 55-му році життя помер ексгравець збірної України Андрій Полунін. Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому він брав участь.
Про це повідомила пресслужба збірної ветеранів України, пише ВСН.
Андрій Полунін — одна з яскравих постатей українського футболу 1990-х і початку 2000-х. Вихованець павлоградського «Шахтаря», він стрімко заявив про себе в «Дніпрі», де став одним із символів клубу. За дніпрян провів понад 190 матчів, забив 28 голів і віддав 31 асист, здобув срібні та бронзові медалі чемпіонату України та грав у фіналі національного Кубка.
Його кар’єра пролягла через низку українських команд — київський ЦСКА, «Кривбас», львівські «Карпати». Значну частину виступів Полунін провів і за кордоном: у Німеччині він захищав кольори «Нюрнберга», «Санкт-Паулі» та «Рот-Вайса». У формі збірної України хавбек провів дев’ять матчів і забив пам’ятний гол у ворота Італії у 1995 році.
Після завершення ігрової кар’єри Полунін не полишив футбол — працював у структурах різних клубів, а з 1 січня 2025 року був шеф-скаутом «Металіста 1925».
