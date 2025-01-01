Теремнівський паштет став хітом продажів після візиту у Луцьк Кацуріна та Птушкіна





Про це на подкасті Юрія Ричука “Вечірній Луцьк” розповів керівник цього закладу, ресторанний менеджер Сергій Капацина.



Він пояснює, що спершу відвідувачі ставилися до паштету з недовірою: «Казали часто: ну, не моє. Хтось доїв, хтось не доїв».



Страву в меню тримали радше як локальний експеримент.



Ситуація різко змінилася після того, як про цей паштет зняли сюжет популярні блогери Міша Кацурін та Антон Птушкін.



Нагадаємо, випуск “



«Після виходу їхнього відео продажі цього паштета — ну жесть які були! Топ в продажах!» — зізнається Капацина.



ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ ПОДКАСТ З СЕРГІЄМ КАПАЦИНОЮ:







