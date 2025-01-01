Я востаннє схвалив допомогу українським біженцям, - президент Польщі

Кароль Навроцький наголосив, що більше не підпише закон, який передбачає соціальні виплати українським біженцям.



Про це він заявив під час мітингу з нагоди 100 днів свого президентства, повідомляє Onet, пише



Як пояснив Навроцький, він не бажає підписувати законопроєкти, які «викликають суперечки серед певних соціальних груп або не є результатом компромісу в парламенті».



«Під час кампанії всі основні кандидати в президенти говорили, що допомога ”800+” має надаватися лише українцям, які працюють. Щойно я став президентом, мені надійшов законопроєкт, який не враховував голосів усіх основних кандидатів», — розповів він.



Він додав, що тоді, у серпні, ветував цей закон, оскільки, за його словами, документ містив «несправедливе рішення щодо поляків».



У вересні президент Польщі все-таки схвалив продовження допомоги, але зі змінами. За його словами, він «не захотів бути президентом хаосу». Однак Навроцький наголосив, що це було востаннє, коли він підписав законопроєкт, що передбачає виплати українцям.



«Я визнаю, що до української меншини в Польщі <…> слід ставитися відповідально, але так само, як і до всіх інших меншин у Польщі. <…> Я сподіваюся, що уряд працює над такими рішеннями», — пояснив свою позицію глава польської держави.



Як зауважив Навроцький, за 100 днів свого президентства він підписав 70 законів та наклав вето на 13 законодавчих пропозицій. Так Навроцький відреагував на відео в мережі, у якому його називали «ветоматом».



Що передувало?



У вересні Сейм Польщі схвалив законопроєкт, яким змінив правила отримання соціальної допомоги для іноземців, а також дозволив біженцям з України легально перебувати в країні до березня 2026 року. Навроцький підписав цей закон.



Документ розробили після того, як наприкінці серпня президент Польщі ветував поправку до закону про допомогу громадянам України. Він обґрунтував своє рішення, серед іншого, тим, що допомога «800+» має бути доступна лише тим, хто працює в Польщі.



У лютому Управління у справах іноземців повідомляло про майже 1 мільйон громадян України, переважно жінок та дітей, які користувалися тимчасовим захистом у Польщі. Загалом дійсні посвідки на проживання мали 1,55 мільйона українців.



Це робило українців найбільшою групою іноземців у Польщі. Загалом вони становлять 78% усіх іноземців, які поселилися в країні.

