Передає настрій міста: майстриня крафтових прикрас створила намисто про Луцьк
Сьогодні, 13:09
Бренд аксесуарів Chichka.ua створив колекцію намист про українські міста. Серед них є і Луцьк. Ідея прикраси народилась із любові місцевої мешканки до свого дому.
У колекції представлено понад 30 міст України (Львів, Одеса, Київ, Полтава, Бахмут, Вінниця тощо), пише misto.media.
Кожне намисто складається з символів, які впізнавані насамперед місцевим жителям. До прикладу, качечка з Полтави, цукровий буряк із Сум, шампанське з Бахмута.
Історія бренду
Бренд Chichka.ua з’явився на початку повномасштабної війни як спосіб «не впасти духом», розповідає його засновниця та майстриня Олександра Соловей.
«Починала з 400 грн, які знайшла у кишені і зробила прикрасу для себе, щоб хоч трохи підняти настрій. Потім виявилось, що можу підіймати його не лише собі, а й іншим. Так народилась Chichka — спочатку як мій антистрес, а тепер як улюблена справа», — розповідає вона.
Намисто про Луцьк
Дизайн для прикраси з’явився завдяки лучанці Ірині, яка описала рідне місто.
«Вона передала атмосферу Луцька так, що кожен елемент з’явився природно, ніби сам попросився у композицію. Без її бачення, кольорів і спогадів це намисто було б зовсім іншим. Я лише допомогла тим відчуттям знайти форму», — розповідає майстриня.
У прикрасі поєднали впізнавані символи міста:
Луцький замок;
вареники з чорницями;
хміль;
чорнобривці.
«Мені хотілось передати атмосферу, яку описала дівчинка. Тому я прагнула, щоб у прикрасі відчувався спокій і затишок рідного дому», — каже Олександра.
Намисто виготовлене вручну із натурального каміння та скла.
У роботі також використані бурштин, хризопраз, перламутр, аквамарин, кварц, річкові перли та інші матеріали. Кожен камінь майстриня підбирала не лише за кольором, а й за настроєм.
«Бурштин нагадав мені луцький мед — теплий, сонячний і ароматний. Він став символом затишку й природної щедрості міста», — додає мисткиня.
Вартість прикраси — 1180 гривень. Придбати можна на сторінці та сайті бренду.
Як створюються прикраси
Олександра зазначає, що любить шукати неочевидні деталі, місця й символи, які знають передусім місцеві мешканці й не обмежується стандартними «туристичними атракціями».
Елементи, які справді розповідають про місто:
архітектура, знакові будівлі;
місцеві виробництва, індустрія (Шампанське у Бахмуті, цукровий буряк у Сумах);
рослини й фрукти, що стали символами регіону (у Луганську — абрикоси, в Одесі — цвіт акації, на Закарпатті — сакури);
локальні меми, до прикладу, качечка в намисті у Полтаві (особливий символ популярного місця зустрічі, зрозумілий лише полтавцям);
традиційні смаколики — львівський сирник, хамса у Керчі тощо.
Прикраси створюються з натурального каміння, скляних намистин і фурнітури з медичної сталі.
Усі фігурки — ручна ліпка з полімерної глини.
«Камінці підбираються не просто за кольорами — для мене важливо, щоб вони передавали настрій міста. Я орієнтуюсь на його кольорову гаму, але й намагаюсь уловити щось глибше: фактуру, світло, відчуття, тому міксую різні форми й відтінки», — ділиться мисткиня.
Намистини відіграють роль маленьких фрагментів міста.
Творчий процес і натхнення
Як правило, ідейними натхненниками стають місцеві жителі, які підказують ідеї і дають можливість глянути на місто «їхніми очима».
«Я часто „кручу“ в голові прості, затишні деталі, які мене саму тішать: світло у вікнах, аромат кави, старі двері чи кольори після дощу. Якщо я не відчуваю те, що роблю — прикраса не оживе. А коли відчуваю — вона сама складається в історію», — каже Олександра Соловей.
Часто персональні прикраси стають частиною основної колекції. Намисто народжується за кілька днів, а буває потрібно кілька місяців.
Найпоширеніший відгук серед аудиторії — наживо прикраса ще гарніша, ніж на фото.
«Розчулює, коли кажуть, що я подарувала частинку дому, особливо, коли це стосується зруйнованих міст», — зізнається майстриня.
