Передає настрій міста: майстриня крафтових прикрас створила намисто про Луцьк

Передає настрій міста: майстриня крафтових прикрас створила намисто про Луцьк
Бренд аксесуарів Chichka.ua створив колекцію намист про українські міста. Серед них є і Луцьк. Ідея прикраси народилась із любові місцевої мешканки до свого дому.

У колекції представлено понад 30 міст України (Львів, Одеса, Київ, Полтава, Бахмут, Вінниця тощо), пише misto.media.

Кожне намисто складається з символів, які впізнавані насамперед місцевим жителям. До прикладу, качечка з Полтави, цукровий буряк із Сум, шампанське з Бахмута.

Історія бренду

Бренд Chichka.ua з’явився на початку повномасштабної війни як спосіб «не впасти духом», розповідає його засновниця та майстриня Олександра Соловей.

«Починала з 400 грн, які знайшла у кишені і зробила прикрасу для себе, щоб хоч трохи підняти настрій. Потім виявилось, що можу підіймати його не лише собі, а й іншим. Так народилась Chichka — спочатку як мій антистрес, а тепер як улюблена справа», — розповідає вона.

Намисто про Луцьк

Дизайн для прикраси з’явився завдяки лучанці Ірині, яка описала рідне місто.

«Вона передала атмосферу Луцька так, що кожен елемент з’явився природно, ніби сам попросився у композицію. Без її бачення, кольорів і спогадів це намисто було б зовсім іншим. Я лише допомогла тим відчуттям знайти форму», — розповідає майстриня.

У прикрасі поєднали впізнавані символи міста:

Луцький замок;

вареники з чорницями;

хміль;

чорнобривці.

«Мені хотілось передати атмосферу, яку описала дівчинка. Тому я прагнула, щоб у прикрасі відчувався спокій і затишок рідного дому», — каже Олександра.

Намисто виготовлене вручну із натурального каміння та скла.

У роботі також використані бурштин, хризопраз, перламутр, аквамарин, кварц, річкові перли та інші матеріали. Кожен камінь майстриня підбирала не лише за кольором, а й за настроєм.

«Бурштин нагадав мені луцький мед — теплий, сонячний і ароматний. Він став символом затишку й природної щедрості міста», — додає мисткиня.

Вартість прикраси — 1180 гривень. Придбати можна на сторінці та сайті бренду.

Як створюються прикраси

Олександра зазначає, що любить шукати неочевидні деталі, місця й символи, які знають передусім місцеві мешканці й не обмежується стандартними «туристичними атракціями».

Елементи, які справді розповідають про місто:

архітектура, знакові будівлі;

місцеві виробництва, індустрія (Шампанське у Бахмуті, цукровий буряк у Сумах);

рослини й фрукти, що стали символами регіону (у Луганську — абрикоси, в Одесі — цвіт акації, на Закарпатті — сакури);

локальні меми, до прикладу, качечка в намисті у Полтаві (особливий символ популярного місця зустрічі, зрозумілий лише полтавцям);

традиційні смаколики — львівський сирник, хамса у Керчі тощо.

Прикраси створюються з натурального каміння, скляних намистин і фурнітури з медичної сталі.

Усі фігурки — ручна ліпка з полімерної глини.

«Камінці підбираються не просто за кольорами — для мене важливо, щоб вони передавали настрій міста. Я орієнтуюсь на його кольорову гаму, але й намагаюсь уловити щось глибше: фактуру, світло, відчуття, тому міксую різні форми й відтінки», — ділиться мисткиня.

Намистини відіграють роль маленьких фрагментів міста.

Творчий процес і натхнення

Як правило, ідейними натхненниками стають місцеві жителі, які підказують ідеї і дають можливість глянути на місто «їхніми очима».

«Я часто „кручу“ в голові прості, затишні деталі, які мене саму тішать: світло у вікнах, аромат кави, старі двері чи кольори після дощу. Якщо я не відчуваю те, що роблю — прикраса не оживе. А коли відчуваю — вона сама складається в історію», — каже Олександра Соловей.

Часто персональні прикраси стають частиною основної колекції. Намисто народжується за кілька днів, а буває потрібно кілька місяців.

Найпоширеніший відгук серед аудиторії — наживо прикраса ще гарніша, ніж на фото.

«Розчулює, коли кажуть, що я подарувала частинку дому, особливо, коли це стосується зруйнованих міст», — зізнається майстриня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, намисто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Передає настрій міста: майстриня крафтових прикрас створила намисто про Луцьк
Сьогодні, 13:09
Теремнівський паштет став хітом продажів після візиту у Луцьк Кацуріна та Птушкіна
Сьогодні, 12:40
У Луцьку після матчу ветеранів на 55-му році життя помер ексгравець збірної України Андрій Полунін
Сьогодні, 12:10
Зеленський анонсував масштабне перезавантаження управління в енергетиці
Сьогодні, 11:18
На Волині горів автомобіль
Сьогодні, 10:37
Медіа
відео
1/8