Зеленський анонсував масштабне перезавантаження управління в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський 16 листопада вранці провів онлайн-нараду з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко щодо подальших кроків для очищення та перезавантаження управління у сфері енергетики та пов’язаних державних інституціях.

За підсумками онлайн-наради із главою уряду, Зеленський озвучив низку ключових рішень.

По-перше, Кабінету Міністрів доручено невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

По-друге, буде оновлено керівництво Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.

По-третє, Прем’єр-міністр має внести на розгляд парламенту подання щодо призначення нового керівника Фонду держмайна України.

По-четверте, заплановане оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у тісній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами. Конкурс на посаду керівника АРМА мають завершити вже до кінця цього року.

По-п’яте, уряду доручено оперативно провести аудит та підготувати до продажу активи, що належали російським суб’єктам та колаборантам, які втекли до РФ.

За словами президента, ці об’єкти повинні працювати виключно в інтересах України – для зміцнення оборони та наповнення державного бюджету.

