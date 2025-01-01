У місті на Волині оновлять стелу Героям за 1,4 мільйона гривень





Про це пише



Закупівля відбулася без використання електронної системи.



Джерело фінансування закупівлі – місцевий бюджет.



Договір на роботи уклали із ТзОВ «Будівельна компанія «Юкесон Груп» 16-го жовтня.



Строк виконання робіт – до 30 листопада 2026 року.



Згідно з договором, у 2025 році виконавець має виконати робіт на 700 тисяч гривень, ще на 690,7 тисячі гривень – у 2026 році.



За даними аналітичної платформи «YouControl», з 2023 року і дотепер ТзОВ «Будівельна компанія «Юкесон Груп» загалом отримало бюджетних замовлень на понад 280 мільйонів гривень.



У Любомльській громаді будівельна компанія надавала свої послуги під час ремонту водопровідних мереж, ремонту спортзалу та роздягалень у навчальних закладах, ремонту котелень та інших.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомлі проводять капітальний ремонт стели «Герої не вмирають». На ремонтні роботи спрямували 1 мільйон 390 тисяч гривень.Про це пише БУГ з посиланням на сайту публічних закупівель «Prozorro».Закупівля відбулася без використання електронної системи.Джерело фінансування закупівлі – місцевий бюджет.Договір на роботи уклали із ТзОВ «Будівельна компанія «Юкесон Груп» 16-го жовтня.Строк виконання робіт – до 30 листопада 2026 року.Згідно з договором, у 2025 році виконавець має виконати робіт на 700 тисяч гривень, ще на 690,7 тисячі гривень – у 2026 році.За даними аналітичної платформи «YouControl», з 2023 року і дотепер ТзОВ «Будівельна компанія «Юкесон Груп» загалом отримало бюджетних замовлень на понад 280 мільйонів гривень.У Любомльській громаді будівельна компанія надавала свої послуги під час ремонту водопровідних мереж, ремонту спортзалу та роздягалень у навчальних закладах, ремонту котелень та інших.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію