У місті на Волині оновлять стелу Героям за 1,4 мільйона гривень
У Любомлі проводять капітальний ремонт стели «Герої не вмирають». На ремонтні роботи спрямували 1 мільйон 390 тисяч гривень.

Про це пише БУГ з посиланням на сайту публічних закупівель «Prozorro».

Закупівля відбулася без використання електронної системи.

Джерело фінансування закупівлі – місцевий бюджет.

Договір на роботи уклали із ТзОВ «Будівельна компанія «Юкесон Груп» 16-го жовтня.

Строк виконання робіт – до 30 листопада 2026 року.

Згідно з договором, у 2025 році виконавець має виконати робіт на 700 тисяч гривень, ще на 690,7 тисячі гривень – у 2026 році.

За даними аналітичної платформи «YouControl», з 2023 року і дотепер ТзОВ «Будівельна компанія «Юкесон Груп» загалом отримало бюджетних замовлень на понад 280 мільйонів гривень.

У Любомльській громаді будівельна компанія надавала свої послуги під час ремонту водопровідних мереж, ремонту спортзалу та роздягалень у навчальних закладах, ремонту котелень та інших.

