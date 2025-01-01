Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 16 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі близько 0°, вдень 8-10° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6-11° тепла.
